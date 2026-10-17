Соревнования по футзалу прошли в Воскресенске

В физкультурно-спортивном центре «Гигант» в рамках Школьной лиги Воскресенска состоялись соревнования по футзалу. На площадке встретились команды лицея имени Стрельцова и школы «Наши традиции».

Правила мини-футбола отличаются от классического. На площадке от каждой команды одновременно присутствуют всего пять игроков, включая вратаря. При этом на игру можно заявить 12 человек и проводить неограниченные замены. Матч состоит из двух таймов по 20 минут.

Игра получилась насыщенной и яркой. Ребята выкладывались по полной и сражались за каждый мяч. В итоге лицей имени Стрельцова обыграл школу «Наши традиции» со счетом 7:4.

Привлекать учащихся к командным видам спорта и спортивному образу жизни — одна из главных задач Единой школьной лиги Московской области. Сегодня в Воскресенске в рамках проекта к старту впервые готовится «Семейная школьная лига».

«Мы привлекаем всех родителей. Это объединит еще больше, сплотит команду ребят, родителей. Мы будем более дружными. Родители также поедут на региональный этап и будут играть во всех видах спорта, как и ребята», — сказала руководитель Школьной лиги Воскресенска Наталья Шершакова.

Участники школьной лиги будут соревноваться в шести дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах, а также впервые попробуют свои силы в настольном теннисе и киберспорте.