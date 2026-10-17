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    Уличное освещение модернизируют в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    В Мытищах при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается модернизация уличного освещения. В 14 населенных пунктах округа меняют неэнергоэффективные светильники на светодиодные.

    Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». Общее количество светильников, подлежащих модернизации, — 681 штука.

    На сегодняшний день заменили 558 светильников. Из них в деревне Виноградово — 53. Теперь светло стало на улицах Солнечной, Центральной и Крылова. Уличные светильники на улице Бульварной установят до конца октября 2026 года.

    Также сейчас в работе деревня Вешки, где заменят 89 светильников, и деревня Болтино — 34 светильника.

    Запросы и пожелания жителей лежат в основе работы. Совместно со старостами выстроено активное взаимодействие, благодаря которому предложения мытищинцев находят отражение в реализуемых программах.

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