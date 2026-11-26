С начала года на портале госуслуг Московской области подали почти 37 тысяч заявлений на получение разрешения на земляные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Ордер требуется при любых земляных работах, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров. Документ выдается на определенный срок: при необходимости его можно продлить, а после завершения работ обязательно закрыть.

Подать заявление можно онлайн на региональном портале. Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Получить ее могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявит некорректно загруженные файлы — это помогает исправить ошибку еще до отправки заявления в ведомство.

Заявление также можно подать онлайн в мобильном приложении «Добродел».