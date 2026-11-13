Полицейских наградили к профессиональному празднику в Коломне

В Коломне отметили День сотрудника органов внутренних дел. Во Дворце культуры «Тепловозостроитель» полицейских разных подразделений поблагодарили за службу и поздравили с профессиональным праздником.

Их работа не знает выходных и не зависит от погоды. Днем и ночью, в мороз и жару сотрудники органов внутренних дел готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. За привычным словом «полиция» стоят десятки разных профессий и направлений: участковые, кинологи, дознаватели, криминалисты, сотрудники Госавтоинспекции. У каждого свои задачи, но цель одна — защищать людей, обеспечивать порядок и безопасность.

«Служба полиции одновременно сложна, опасна, но вы выбрали этот путь, чтобы могли прийти к человеку в самой безвыходной ситуации. Спасибо вам большое за это. Отдельно низкий поклон хочется сказать ветеранам, воспитавшим целое поколение сотрудников, которым сейчас мы доверяем весь наш опыт», — обратился к виновникам торжества временно исполняющий полномочия главы Коломны Виктор Верещагин.