Полицейских наградили к профессиональному празднику в Коломне
В Коломне отметили День сотрудника органов внутренних дел. Во Дворце культуры «Тепловозостроитель» полицейских разных подразделений поблагодарили за службу и поздравили с профессиональным праздником.
Их работа не знает выходных и не зависит от погоды. Днем и ночью, в мороз и жару сотрудники органов внутренних дел готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. За привычным словом «полиция» стоят десятки разных профессий и направлений: участковые, кинологи, дознаватели, криминалисты, сотрудники Госавтоинспекции. У каждого свои задачи, но цель одна — защищать людей, обеспечивать порядок и безопасность.
«Служба полиции одновременно сложна, опасна, но вы выбрали этот путь, чтобы могли прийти к человеку в самой безвыходной ситуации. Спасибо вам большое за это. Отдельно низкий поклон хочется сказать ветеранам, воспитавшим целое поколение сотрудников, которым сейчас мы доверяем весь наш опыт», — обратился к виновникам торжества временно исполняющий полномочия главы Коломны Виктор Верещагин.
К поздравлениям присоединились депутаты Московской областной думы Екатерина Лобышева и Ася Исаева, а также председатель совета депутатов округа Александр Гречищев. Со сцены звучали слова благодарности тем, для кого служба и забота о безопасности людей стали делом жизни.
Заслуженные награды в этот день получили порядка 70 коломенских полицейских. Среди них — старший инспектор Госавтоинспекции Александр Злобов. Интерес к профессии у него появился еще в детстве. Наблюдая за машинами сотрудников ГИБДД, он представлял себя на их месте. А окончательно укрепили мечту о работе в органах внутренних дел фильмы и сериалы о полицейских. Сегодня за плечами Александра — не экранные истории, а реальные случаи, когда именно от его действий зависят человеческие жизни.
Работа коломенской полиции не ограничивается служебными буднями. Сотрудники проводят фестивали, знакомят детей и подростков с разными направлениями своей работы, организуют дни открытых дверей. Так они помогают юным жителям округа увидеть за формой обычных людей, готовых прийти на помощь.