Выездные регистрации брака начали проводить в центральной библиотеке Чехова

В Чехове появилась необычная площадка для торжественной регистрации брака — центральная модельная библиотека. Здесь уже состоялась первая свадебная церемония, участниками которой стали местные жители Сергей и Мария, сообщили в РИАМО.

Как рассказала заместитель директора Централизованной библиотечной сети муниципального округа Чехов Елена Лиховидова, проводить бракосочетания в учреждении стало возможным благодаря соглашению с Министерством социального развития Московской области.

Вместо традиционного оформления свадебного зала молодоженов здесь окружают книжные стеллажи. Для проведения церемоний предусмотрены просторные помещения, оснащенные современным оборудованием. Первой паре в память о событии подарили семейную фотографию, оформленную в библиотечном печатном цехе «Много бумаги».

Центральную библиотеку Чехова масштабно модернизировали в прошлом году, создав на ее базе первую в округе модельную библиотеку. Теперь здесь не только выдают книги, но и проводят лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие культурные мероприятия.

Обновление учреждения проходило в рамках национального проекта «Культура» и областной программы «Культура и туризм Подмосковья». Всего в Московской области действует около 30 модельных библиотек.