Особое внимание в народной программе уделяется развитию общественных пространств и созданию современной городской среды. Благодаря этому у жителей Химок появилась обновленная территория у Барашкинского пруда как для активного, так и для спокойного отдыха.

«Очень рада, что наш любимый пруд наконец преобразился! — поделилась жительница Химок Анна Петрова. — Раньше здесь было неудобно гулять с детьми, а теперь есть где посидеть, где поиграть, да и просто приятно провести время всей семьей».

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Инна Федотова подчеркнула, что важно было не просто преобразить территорию, но и сохранить ее уютную атмосферу.

«У воды обустроили деревянные настилы и прогулочные дорожки, установили скамейки, шезлонги, качели, а также современные детскую и спортивную площадки. Кроме того, здесь подключили новое освещение и систему видеонаблюдения, провели комплексное озеленение и бережно сохранили старые деревья», — отметила Инна Федотова.