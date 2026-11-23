Краснополянскую библиотеку в этом году заметно обновили. Теперь это настоящий культурный центр с красивыми залами, удобной мебелью и новым освещением, который работает в тесном сотрудничестве с районным домом культуры и краснополянским музеем.

Новые возможности библиотеки оценила глава Лобни Анна Кротова. Прежде всего, это центр досуга и общения, поэтому сотрудники постоянно ищут необычные формы привлечения читателей. Специалистам хорошо помогают современные технологии, но без выдумки и творческого подхода все же не обойтись.