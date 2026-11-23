Экскурсию для школьников провели в Краснополянской библиотеке в Лобне
Обычную детскую экскурсию в Краснополянской библиотеке превратили в квест, посвященный истории микрорайона. Школьники с удовольствием разгадывали «Тайны Красной Поляны».
Краснополянскую библиотеку в этом году заметно обновили. Теперь это настоящий культурный центр с красивыми залами, удобной мебелью и новым освещением, который работает в тесном сотрудничестве с районным домом культуры и краснополянским музеем.
Новые возможности библиотеки оценила глава Лобни Анна Кротова. Прежде всего, это центр досуга и общения, поэтому сотрудники постоянно ищут необычные формы привлечения читателей. Специалистам хорошо помогают современные технологии, но без выдумки и творческого подхода все же не обойтись.
Школьникам и гостям библиотеки рассказывают о том, как в XIX веке купцы Крестовниковы основали на территории современной Красной Поляны ткацкую фабрику. Ткани отличались хорошим качеством и хорошо продавались на ярмарках, производство расширялось, а в поселке строились дома, больница, баня и пекарня.
Интерактивные занятия, экскурсии и квесты в библиотеках, которые из читальных залов превращаются в пространства для развития и творчества, становятся все более популярными. Их участники могут увидеть то, о чем они раньше только слышали, погрузиться в историю, заинтересоваться и поделиться впечатлениями с друзьями. Число желающих записаться в библиотеку после таких встреч заметно увеличивается, тем более, что читальные залы теперь соответствуют всем современным стандартам.