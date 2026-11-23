Врачи Домодедовской больницы госпитализировали 11-летнюю девочку с вирусным гепатитом А. Своевременная диагностика и лечение помогли избежать тяжелых осложнений. После выписки пациентка останется под наблюдением медиков в течение года. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ребенка доставили в больницу с желтушностью кожи, потемнением мочи и сильными болями в животе. Родители обратились за помощью на третий день после появления первых симптомов. После обследования девочку направили в инфекционное отделение, где ей назначили необходимую терапию.

Заведующая инфекционным отделением Ирина Шилкина пояснила, что гепатит А обычно протекает в острой форме и не приводит к хроническим последствиям, однако в отдельных случаях возможны осложнения. В этом случае пациентка не была привита от заболевания, что увеличило риски. Сейчас состояние девочки улучшается.

Медики рекомендуют соблюдать правила личной гигиены и не пользоваться чужими бутылками для воды и столовыми приборами. Также специалисты советуют родителям обсудить с педиатром возможность вакцинации детей против гепатита А.