Двухдневный маркет «100% Подмосковье. Скоро зима» открыли в Химках 23 ноября. Площадка объединила дизайнеров, ремесленников и предпринимателей из Химок и других округов Московской области.

На ярмарке представили авторскую одежду и аксессуары, декор для дома и сувенирную продукцию. Особый интерес у посетителей в преддверии декабря вызвали идеи для новогодних подарков.

«Подобные ярмарки приносят двойную пользу: жители открывают для себя качественные местные товары, а предприниматели получают прямой выход на широкую аудиторию. Здесь малый бизнес может вживую оценить спрос на свой продукт, получить мгновенный отклик от покупателей и сразу нарастить продажи», — отметил заместитель главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Александр Морозов.

Проект реализует областное Министерство инвестиций, промышленности и науки совместно с центром «Мой бизнес» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Поддержка малого и среднего бизнеса, а также помощь в сбыте продукции — одно из приоритетных направлений работы в регионе, заданных губернатором Московской области Андреем Воробьевым.