В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского в Клину открылась выставка «Музыкальная совесть Москвы». Она посвящена 170-летию со дня рождения композитора, пианиста и музыкального педагога Сергея Танеева. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозиция начала работу в рамках научных чтений «С. И. Танеев и его современники». В нее вошли материалы из собрания музея и личного фонда мастера, насчитывающего 7642 предмета: фотографии, автографы, книги, произведения изобразительного искусства и личные вещи композитора, в том числе его портрет пастелью работы Альмы Румянцевой.

Танеев создал систему музыкально-теоретического образования в Московской консерватории и разработал программы курсов гармонии, инструментовки, полифонии, музыкальной формы и композиции. Среди его учеников — Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Николай Метнер, Рейнгольд Глиэр и Константин Игумнов.

В своих сочинениях композитор применял имитационную и контрастную полифонию, делая акцент на многоголосии. Выставка продлится до 9 марта 2027 года, возрастное ограничение — 0+.

Адрес: Московская область, Клин, улица Чайковского, 48.