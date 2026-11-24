Патриарший фестиваль равноапостольного Николая Японского провели 22 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность». Соревнования собрали более 400 спортсменов из 15 городов России.

В рамках фестиваля прошли чемпионат и первенство Московской области по кобудо и спочану, а также открытое первенство городского округа Лобня по каратэ-до Сито-рю. Участники выступили в командном и индивидуальном ката, продемонстрировали работу со спортивным шестом и аналогами восточного оружия, а также посоревновались в меткости при стрельбе из духовой трубки.

Отдельным пунктом программы стало выступление ветеранов специальной военной операции в дисциплине «духовая трубка». Для всех спортсменов и зрителей на площадке организовали полевую кухню.

Почетными гостями соревнований стали протоиерей Кирилл Соколов, иерей Кирилл Сушков, руководитель лобненского отделения ветеранов Вооруженных сил РФ Сергей Свороб, участник СВО Сергей Бурцев, директор и заместитель директора «Академии спорта» Данил Скрябин и Александр Васильев, а также чемпион Азии по водному поло Александр Аксенов. Они приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров.

Организаторами фестиваля выступили лобненское отделение ветеранов Вооруженных сил РФ, представители Лобненского благочиния и школа каратэ кобудо «Тацудзин».