За минувшую неделю ремонтно-восстановительные бригады Мособлводоканала выполнили 24 мероприятия на объектах водоснабжения и водоотведения Новоазовского муниципального округа ДНР. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

В селе Красноармейское специалисты заменили глубинный насос на водозаборной скважине, установили запорную арматуру, отремонтировали участки водопроводных сетей и проверили состояние пожарных гидрантов. Кроме того, коммунальщики провели техническое обслуживание оборудования канализационной насосной станции и ликвидировали засоры.

Работы проводят в рамках программы восстановления коммунальной инфраструктуры и направлены на обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения для местных жителей.