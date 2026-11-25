Химки и китайский город Нанкин закрепили партнерство в сфере образования. Администрация городского округа и департамент образования китайского города подписали пятилетний меморандум.

Документ создает для педагогов и школьников Химок возможности стажировки, обмена методиками, совместных образовательных программ и научных проектов.

Делегацию возглавила глава городского округа Инна Федотова.

«Для Химок этот документ — не просто дипломатический жест, а новые практические возможности на ближайшие пять лет. Наши учителя и директора школ смогут обмениваться лучшими методиками преподавания точных и технических наук, проходить стажировки и вместе с коллегами из Нанкина разрабатывать современные образовательные программы», — подчеркнула Инна Федотова.

Отдельно четыре химкинские школы — «Триумф», «Лидер», школа № 31 и школа № 30 — заключили прямые договоры с учебными заведениями провинции Цзянсу. Благодаря этому лучшие практики будут внедряться в учебный процесс быстрее.

Еще одним ярким моментом визита стала передача китайским коллегам экспозиции из 240 картин. Это работы участников международного конкурса детских рисунков «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце». Выставка наглядно демонстрирует взаимный интерес и доверие между странами.

По словам Инны Федотовой, качественное образование сочетает уважение к отечественным традициям и открытость передовому мировому опыту. Партнерство с Нанкином призвано открыть перед химкинскими педагогами и учениками новые горизонты для научных и творческих побед.