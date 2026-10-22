В Подмосковье подали около 42 тысяч заявлений о строительстве объектов ИЖС

С начала года в Подмосковье подали порядка 42 тыс. электронных заявлений на уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового дома. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Через онлайн-услугу можно также подать заявление на изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС.

Перед началом строительных работ собственник земельного участка должен подать уведомление о планируемом строительстве дома. Для удобства заявителей предусмотрена возможность предварительной проверки ограничений использования участка через Геопортал Подмосковья.

Услуга «Уведомления о планируемом строительстве объекта ИЖС» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Строительство». Чтобы подать заявление, следует авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-либо файлы прикреплены неверно, заявителю отображается соответствующая подсказка, после чего он может сразу заменить документы.