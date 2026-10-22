360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье подали около 42 тысяч заявлений о строительстве объектов ИЖС

    Фото: медиасток.рф

    С начала года в Подмосковье подали порядка 42 тыс. электронных заявлений на уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового дома. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Через онлайн-услугу можно также подать заявление на изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС.

    Перед началом строительных работ собственник земельного участка должен подать уведомление о планируемом строительстве дома. Для удобства заявителей предусмотрена возможность предварительной проверки ограничений использования участка через Геопортал Подмосковья.

    Услуга «Уведомления о планируемом строительстве объекта ИЖС» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Строительство». Чтобы подать заявление, следует авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

    Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-либо файлы прикреплены неверно, заявителю отображается соответствующая подсказка, после чего он может сразу заменить документы.

    Читайте также

    Все объекты водоснабжения Подмосковья подключат к цифровой системе

    Подмосковный врач Каминская: сидячий образ жизни может спровоцировать рак груди

    В Подмосковье утром 16 октября дороги загружены на 4 балла

    Подмосковный дерматолог Алимова: мытье рук горячей водой ухудшает состояние кожи

    В Подмосковье 18–20 октября ожидается высокий класс пожарной опасности

    Женщина родила восьмого ребенка в перинатальном центре в Наро-Фоминске

    Благоустройство сквера на улице Дружбы в Люберцах завершат в ноябре

    Свыше 15 тысяч отцов Москвы и Подмосковья получили сертификаты на маткапитал

    Большая семейная программа ко Дню отца пройдет в Одинцовском парке

    Компания в Сергиевом Посаде нарастила выручку благодаря нацпроекту

    Деньги

    Представители МГИМО-Одинцово приняли участие в энергетическом форуме

    Почти 50 километров трубопроводов обновят в Орехово-Зуеве до 2027 года