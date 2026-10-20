Почти 50 километров трубопроводов обновят в Орехово-Зуеве до 2027 года

В Орехово-Зуеве продолжается обновление сетей холодного водоснабжения. В рамках государственной программы специалисты планируют заменить 47 километров трубопроводов в шести населенных пунктах, а завершить весь комплекс работ намерены до середины октября 2027 года. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.

Наиболее активно ремонт ведется в Дрезне. Здесь предстоит обновить восемь участков труб диаметром от 160 до 300 миллиметров. Общая протяженность новых коммуникаций превысит 2,4 километра. Они охватят как основные водопроводные магистрали, так и отводящие линии, обеспечивающие водой более 12 тысяч жителей.

На шести из восьми участков в Дрезне новые трубопроводы общей длиной более двух километров уже проложили. Рабочие также установили свыше 30 бетонных колодцев, монтируют запорную арматуру и пожарные гидранты. Благодаря запорным устройствам при локальной аварии можно будет отключить только поврежденный участок, не прекращая водоснабжение всего города.

Сейчас специалисты готовятся переключать абонентов на обновленные сети. Перевод жителей со старых труб на новые будет проходить поэтапно.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, в этом году в регионе запланировано 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инженерных объектов. По его словам, работы будут проводить без прекращения коммунальных услуг: подачу ресурсов на время ремонта обеспечат за счет переключения на соседние объекты. На территориях, где сети уже обновили, отмечается снижение числа жалоб на качество воды и неприятный запах.