Подмосковный дерматолог Алимова: мытье рук горячей водой ухудшает состояние кожи

Всемирный день мытья рук, призванный напомнить о важности гигиены для профилактики инфекций, отмечают 15 октября. О том, как сохранить здоровье кожи при частом мытье, рассказала врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.

Постоянный контакт с водой, особенно горячей, и агрессивными моющими средствами разрушает защитный барьер кожи. Это приводит к потере влаги, ощущению стянутости, шелушению, покраснению и появлению микротрещин.

Дополнительный вред наносят антисептики и бытовая химия.

«Мыть руки необходимо по мере загрязнения и в ситуациях, когда этого требуют правила гигиены. Чтобы снизить нагрузку на кожу, лучше использовать теплую воду и мягкие очищающие средства, после мытья аккуратно промакивать руки полотенцем и регулярно наносить увлажняющий крем. При работе с бытовой химией желательно использовать защитные перчатки», — объяснила Евгения Алимова.

Если защитные меры не помогают, может развиться контактный дерматит. В этом случае одного увлажнения бывает мало, и схему лечения должен подобрать специалист. Записаться на прием к дерматовенерологу можно на портале «Здоровье».