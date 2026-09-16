«Волонтеры Подмосковья» из Дубны направят гумпомощь в 4 региона России

В Дубне волонтеры продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей новых регионов России. Об этом рассказали в комплексном молодежном центре «Инициатива».

Пункт сбора развернулся на базе учреждения. Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» формируют грузы для передачи в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

«Мы решили обязательно направить наборы со школьными принадлежностями, потому что у каждого ребенка, который ходит в школу и собирается на учебу, должен быть полный набор необходимых канцелярских предметов. Тогда они смогут сосредоточиться на учебе и времени, которое проведут в школе — она будет для них радостным занятием», — пояснила специалист центра Екатерина Медведева.

Помимо школьных наборов, жители передают предметы гигиены, медикаменты, продукты длительного хранения и сладости. Отправка груза запланирована на ближайшее время. Сбор адресован как организациям, так и частным лицам.