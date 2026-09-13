В Ногинске открыли обновленный Богородский бульвар

В Ногинске завершили комплексное благоустройство Богородского бульвара и парка «Волхонка». Работы провели по Народной программе «Единой России».

«На месте изношенных дорожек и устаревшей инфраструктуры появилось стильное, безопасное и комфортное общественное пространство, где продумана каждая деталь», — сказала она.

В центре города появилось обновленное пространство с фонтанами, пешеходными зонами и новым освещением. Депутат Богородского округа Ольга Попова отметила, что бульвар и парк стали единым архитектурным ансамблем.

По словам депутата, в округе также привели в порядок скверы Ногина, Бугрова, Карла Маркса и территорию на улице Новоногинской.

Жемчужиной обновленного пространства стали «сухие» фонтаны. Вечером они превращаются в светомузыкальное шоу. Местный житель Егор Савотин рассказал, что раньше бульвар проходили быстро, а теперь там хочется гулять.

За пять лет реализации программы в Подмосковье благоустроили почти 350 общественных пространств.