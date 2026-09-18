Соревнования по FPV-пилотированию войдут в программу Школьной лиги Подмосковья

В сезоне 2026/2027 в Школьной лиге Подмосковья впервые проведут соревнования по FPV-пилотированию. Участвовать смогут спортсмены от 10 лет, причем присоединиться к состязаниям разрешено школьникам из всех муниципалитетов региона.

Соревнования пройдут в два этапа. Муниципальные старты состоятся с октября 2026 года по март 2027 года. По их итогам от каждого муниципалитета в региональный этап смогут пройти не более 10 участников. С марта по апрель спортсмены будут выполнять полеты на виртуальной трассе, после чего 32 лучших участника выйдут в очный финал. Заключительные соревнования проведут на специальной воздушной трассе с использованием FPV-дронов класса 75 миллиметров.

Пилотный запуск дисциплины пройдет в 11 муниципалитетах: Балашихе, Подольске, Химках, Серпухове, Королеве, Дмитрове, Раменском, Истре, Коломне, Люберцах и Чехове. Там создадут секции по FPV-пилотированию.

Гонки дронов входят во Всероссийский реестр видов спорта. Развитие дисциплины в регионе связывают с подготовкой специалистов для отрасли беспилотных авиационных систем и популяризацией инженерных профессий среди молодежи.

В новом сезоне Школьной лиги также впервые проведут соревнования для родителей. Они смогут выступить в футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах и настольном теннисе.

В сезоне 2025/2026 в соревнованиях Школьной лиги участвовали 50 тысяч школьников из 653 школ всех 56 муниципалитетов Подмосковья.