Больницы Подмосковья получили 18 аппаратов для рентгена типа С-дуга с января

Медицинские учреждения Подмосковья получили 18 рентген-аппаратов типа С-дуга на общую сумму 214 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Устройства позволяют проводить хирургические вмешательства под постоянным рентгенологическим контролем, получая изображения в разных проекциях без перемещения пациента.

«Оборудование применяется в травматологии и ортопедии, хирургии, урологии, кардиологии и других направлениях», — уточнил Максим Забелин.

Устройство С-дуга поступило в больницу в операционную нейрохирургического отделения Коломенской больницы.

«Аппарат используется при проведении оперативных вмешательств на позвоночнике — это и лечение переломов позвоночника, грыж позвоночника, и лечение болевого синдрома методом радиочастотной денервации фасеточных суставов, проведение блокад», — отметил заведующий нейрохирургическим отделением учреждения Сергей Найман.

Закупка оборудования состоялась по поручению губернатора Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».