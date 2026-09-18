Явка на выборах в Подмосковье достигла 19,67% к 18:00

Явка избирателей на выборах в Московской области к 18:00 первого дня голосования составила 19,67%. Свой голос отдали 1 211 159 человек, сообщил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, написало РИА «Новости» .

На избирательных участках с использованием бумажных бюллетеней проголосовали 730 820 человек. Еще 480 339 избирателей воспользовались дистанционным электронным голосованием.

Всего в Московской области зарегистрировано более 6,1 миллиона избирателей. Заявления на участие в ДЭГ подали 732 тысячи человек.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенных с ними выборах началось 18 сентября и продлится три дня — до 20 сентября.

В Москве и Подмосковье уже завершился первый день парламентских выборов. Избирательные участки закрылись в 20:00.