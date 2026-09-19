Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила избирательные участки в Химках

Голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и местного Совета продолжается в округе. Все 118 избирательных участков муниципалитета работают в штатном режиме с 08:00 до 20:00.

На каждом избирательном участке дежурят члены комиссии, обученные наблюдатели и сотрудники, отвечающие за порядок.

«Радует, что многие жители приходят голосовать целыми семьями, ведь выборы — это отличная семейная традиция», — отметила депутат, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Помимо голосования на участке, у жителей есть альтернативы: дистанционное электронное голосование для тех, кто подал заявление заранее, и голосование на дому для маломобильных граждан — заявки принимаются до 14:00 20 сентября. Участки закроются завтра, 20 сентября, в 20:00. После этого комиссии приступят к подсчету голосов.