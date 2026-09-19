Главный врач больницы в Балашихе проголосовала на выборах

Главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова проголосовала на выборах депутатов в Государственную думу и Московскую областную Думу. Свой голос она оставила на избирательном участке № 3682 в школе № 15 в микрорайоне Железнодорожный.

Наталья Алимова также оценила удобство площадки.

«Всегда, когда проводятся выборы, я принимаю активное участие. Для меня это важно. Это выражение моей гражданской позиции. Все хорошо организовано и очень удобно, на участке работают вежливые и ответственные сотрудники. Люди, которые заняты, могут проголосовать дистанционно в удобное для них время — не нужно отпрашиваться с работы. Сегодня, участвуя в голосовании, мы предопределяем нашу будущую жизнь», — отметила член фракции «Единая Россия» Наталья Алимова.

Выборы депутатов в 2026 году проходят в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября. Жителям доступны голосование на избирательных участках, на дому, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и голосование по месту нахождения.

Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте Центральной избирательной комиссии или в информационно-справочном центре по телефону: 8 (800) 200-00-20.