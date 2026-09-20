Жильцов двух квартир переселили после атаки БПЛА в Молокове Московской области

Семь человек переселили из двух квартир дома № 5 на Школьной улице в поселке Молоково Ленинского округа после попадания БПЛА. Об этом сообщил Фонд капитального ремонта Московской области.

Сильные повреждения получила квартира № 94, из нее переселили четырех человек. Еще троих разместили из соседней квартиры № 93. В доме также выбило 64 окна.

Инженерные системы и лифтовое оборудование не повреждены и работают штатно. Последствия атаки устраняют 77 человек. Тепловой контур восстановили на 80%.

В ночь на воскресенье Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с предыдущего дня отразили более 1,6 тысячи БПЛА, включая 450 на подлете к столице. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 03:00 до 05:00 в 17 округах сбили и подавили 249 дронов.