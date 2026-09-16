ФК «Солнечногорск» победил в 20-м туре чемпионата Московской области

12 сентября футбольный клуб «Солнечногорск» провел выездной матч против «Торпедо» из Люберец в рамках 20-го тура чемпионата Московской области среди мужских команд сезона 2026, лига «А». Солнечногорские футболисты одержали победу со счетом 3:0.

Два мяча забил Федор Ерков, отличившись на 13-й и 30-й минутах. Еще один гол на 18-й минуте записал на свой счет Николай Казарян. С 12 забитыми мячами он остается лучшим бомбардиром команды и входит в пятерку лидеров.

«ФК „Солнечногорск“ добился убедительного результата. Поздравляю команду с заслуженной победой! Следующий матч команда проведет дома. 19 сентября в 16:00 на стадионе „Металлург“ солнечногорцы встретятся с командой СШ „Лыткарино“, — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

В предыдущий раз команды встречались в седьмом туре чемпионата. Тогда «Солнечногорск» проиграл «Торпедо» со счетом 0:1. После 20 игр солнечногорская команда занимает восьмое место в турнирной таблице. На ее счету восемь побед, пять поражений и семь ничьих.

Всего в текущем сезоне чемпионата предусмотрено 26 туров. Заключительные матчи состоятся 24 октября.