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    Еще 2 госуслуги перевели в цифру в Подмосковье

    Фото: Мингосуправления МО

    В октябре на портале госуслуг Московской области оцифровали две услуги, еще две оптимизировали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Всего на портале доступны 453 услуги. Среди новых — «Техническое заключение о переводе из садового дома в жилой»: оформить документ, необходимый для изменения статуса объекта, теперь можно онлайн.

    Для бизнеса появилась возможность присвоить или прекратить статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности, а также получить выписку из Реестра субъектов через регпортал.

    В услуге «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» при выборе социальной ипотеки добавили онлайн-подачу заявления на компенсацию суммы основного долга и на изменение реквизитов счета или персональных данных при смене фамилии. В услуге по оформлению ежегодной денежной выплаты многодетной семье система теперь сама направляет запрос на получение согласия на обработку персональных данных от совершеннолетних членов семьи.

    Портал госуслуг Московской области работает с 2012 года. Жителям и бизнесу доступны услуги по разным жизненным ситуациям, а подавать заявления становится проще благодаря внедрению искусственного интеллекта, голосовых помощников, сервисов предпроверки и автозаполнения.

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