Жители Подмосковья записались к врачу через «Добродел» более 7 млн раз

Жители Московской области воспользовались записью к врачу через приложение «Добродел» более семи миллионов раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы записаться на прием, нужно авторизоваться в приложении через подтвержденную учетную запись ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» и открыть «Запись к врачу». Затем следует выбрать специалиста, дату и время приема.

Опция «Другой полис» позволяет записать на прием другого человека. Отменить запись или изменить время можно в разделе «Мои записи». Если к нужному специалисту мест временно нет, можно записаться в лист ожидания.

«Добродел» — единое мобильное приложение, в котором доступны электронные госуслуги, запись в МФЦ, электронный дневник, общественный транспорт, спорт, проверка очереди в детский сад и другие цифровые сервисы Московской области. Скачать приложение можно по ссылке.