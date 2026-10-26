360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Жители Подмосковья записались к врачу через «Добродел» более 7 млн раз

    Фото: медиасток.рф

    Жители Московской области воспользовались записью к врачу через приложение «Добродел» более семи миллионов раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Чтобы записаться на прием, нужно авторизоваться в приложении через подтвержденную учетную запись ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» и открыть «Запись к врачу». Затем следует выбрать специалиста, дату и время приема.

    Опция «Другой полис» позволяет записать на прием другого человека. Отменить запись или изменить время можно в разделе «Мои записи». Если к нужному специалисту мест временно нет, можно записаться в лист ожидания.

    «Добродел» — единое мобильное приложение, в котором доступны электронные госуслуги, запись в МФЦ, электронный дневник, общественный транспорт, спорт, проверка очереди в детский сад и другие цифровые сервисы Московской области. Скачать приложение можно по ссылке.

    Читайте также

    Заседание на тему регулирования рынка вейпов провели в Мособлдуме

    Подмосковные школьники присоединятся к соревнованиям по пилотированию дронов

    Техноколледж для подготовки специалистов по робототехнике откроют в Подмосковье

    Брифинг по вопросам безопасности пешеходов провели в Химках

    Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 13 октября

    День донора в Московском областном центре крови

    Более 30 спортсменов приняли участие в турнире по бочче в Воскресенске

    Фестиваль северной ходьбы прошел в Ногинске

    Более 4,8 тысячи аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

    Жителей Подмосковья пригласили на серию осенних акций по сбору вторсырья

    Очистные сооружения мощностью 50 тысяч кубометров в сутки модернизируют в Дубне

    В Коломне отремонтируют детский сад «Веснушки»

    Ключи от новых квартир вручили переселенцам из ветхого жилья в Одинцове