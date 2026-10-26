Мужчину с тяжелой дыхательной недостаточностью спасли в больнице в Пушкино

Хирурги Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. спасли 64-летнего мужчину с острой дыхательной недостаточностью. Пациент поступил в медучреждение в тяжелом состоянии, и ему потребовалась экстренная операция.

Компьютерная томография выявила скопление гноя в плевральной полости. Ранее мужчина перенес тяжелую деструктивную пневмонию, после которой между легким и стенками плевральной полости образовались многочисленные плотные спайки. Из-за них гнойные скопления разделились на отдельные камеры, а накапливавшаяся жидкость сдавливала легкое и затрудняла дыхание.

Установка обычного дренажа не позволила бы полноценно удалить содержимое из всех изолированных полостей. Поэтому врачи приняли решение провести экстренную торакоскопию. Операцию выполнил хирург, доктор медицинских наук Александр Филимонюк-Смелков.

Во время вмешательства специалист под визуальным контролем разделил спайки, освободил легкое от сращений, очистил камеры плевральной полости от гнойного содержимого и установил дренажи для отведения жидкости.

После операции пациенту назначили курс антибактериальной терапии и респираторную поддержку. Благодаря проведенному лечению его состояние удалось стабилизировать, а дыхательная функция начала постепенно восстанавливаться.