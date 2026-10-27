Студенты из Можайска стали призерами всероссийского шахматного турнира

Студенты Можайского техникума достойно представили округ на первом этапе всероссийских соревнований по быстрым шахматам на Кубок «Синергия». Турнир проходил с 3 по 25 октября.

В соревнованиях приняли участие 17 команд и 51 участник. В упорной интеллектуальной борьбе команда из Можайска показала высокий класс и завоевала почетное второе место.

Поздравления принимают талантливые шахматисты — Ксения Зарипова, Никита Гусейнов и Владислав Земсков. Турнир прошел в онлайн-формате, но потребовал от участников силы воли и логического мышления. Финал состоится в ноябре в очном формате в Москве.

Благодарность за поддержку и развитие этого вида спорта в регионе студенты выразили Федерации шахмат России и Общественно-государственному физкультурно-спортивному объединению «Юность России».