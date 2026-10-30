Делегация Богородского округа посетила Бутовский полигон

Помощь в организации поездки оказала администрация муниципалитета. День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается 30 октября. Установить точное число всех пострадавших от тоталитарного режима невозможно — масштабы трагедии выходят за пределы любой статистики. Сегодня в Богородском округе проживают 118 человек, пострадавших от репрессий. Каждый год в Ногинске, в сквере Карла Маркса, у мемориала жертвам политических репрессий собираются жители округа, чтобы склонить головы перед памятью безвинно погибших. К мемориалу возлагают цветы члены общества жертв политических репрессий, Совета ветеранов, учащиеся образовательных центров, представители администрации и неравнодушные жители.

Важной вехой в сохранении памяти стала реконструкция сквера и закладка капсулы в основу мемориала 30 октября 2025 года. В капсуле — земля, привезенная с мест страданий земляков: из расстрельных рвов Бутовского полигона, ЯгринЛАГа, СамарЛАГа и других лагерей. Только в период с августа 1937 по октябрь 1938 года на «Русской голгофе» погибли более 20 тысяч человек — среди них были и уроженцы Богородской земли.

Особую роль в изучении и сохранении истории репрессий в округе сыграла Нэлли Маргулис, почетный член «Ногинского отделения Московской областной Ассоциации инвалидов и жертв политических репрессий». Благодаря ее инициативе в 2014 году увидела свет «Книга памяти жертв политических репрессий Богородского уезда и Ногинского района» — труд, ставший важным вкладом в сохранение исторической правды и памяти о судьбах земляков.