Сбор «Казачий Сполох» прошел в Ногинске

26 октября в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово» состоялся «Казачий Сполох» — торжественный сбор кадетов‑казаков Центра образования № 21. Событие собрало родных и близких ребят, а также почетных гостей, для которых патриотическое воспитание и сохранение традиций — не просто слова, а дело жизни.

Среди приглашенных были педагоги‑организаторы Центра допризывной подготовки молодежи — подполковник запаса Олег Шухмин и майор запаса Арсений Чаркин, представители Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Максим Курбаев и Виктор Ресслер, а также другие почетные гости.

Программа началась с торжественного выноса государственного флага России и исполнения гимна страны. Кульминацией сбора стало принятие кадетами‑казаками торжественного обещания. Для ребят это не просто слова, а осознанный шаг, символ верности традициям, готовности служить Отечеству.

После принятия торжественной присяги воспитанники казачьего класса представили вокальную программу. В их исполнении прозвучали песни «Российский кадет», «Любо мне, когда Дон разливается», «Наш дом». Особое место в концерте заняло исполнение песни «Выйду ночью в поле с конем» с поэтическим вступлением, раскрывающим традиционный образ казака.

В завершении «Казачьего Сполоха» представители «Центра допризывной подготовки молодежи» устроили увлекательные мастер-классы для всех ребят.