В Подмосковье оценили загруженность дорог в 6 баллов

Вечером 13 октября загруженность дорог Московского региона составляет 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Рязанском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, оценивать дорожную ситуацию и не отвлекаться на телефон. Перед пешеходными переходами в связи с осадками рекомендуется быть особенно внимательными.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона: https://max.ru/mtdi_mo