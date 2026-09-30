Каток на Торговой площади планируют открыть в Дмитрове 1 декабря

Подготовка главной ледовой площадки к зимнему сезону началась в Дмитрове. Каток с искусственным льдом на Торговой площади при благоприятных погодных условиях планируют открыть 1 декабря.

Каток на Торговой площади стал в прошлом сезоне одной из самых востребованных зимних площадок города. Здесь дали старт V сезону проекта «Выходи во двор» и провели гала-матч с командой «Легенды хоккея». Еще одним ярким событием стало ледовое шоу «Щелкунчик» под руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева.

«Мы увидели, насколько эта площадка востребована: более 50 тысяч посещений за сезон. Сюда приходили семьями, встречались с друзьями, участвовали в спортивных мероприятиях и смотрели ледовые представления», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Точная дата открытия и режим работы катка будут дополнительно опубликованы на сайте и официальном канале МАХ администрации Дмитровского округа. Для жителей и гостей города вновь будут работать пункт проката коньков и теплая раздевалка.