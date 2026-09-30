Заморозки зафиксировали в поселке Черусти ночью в среду

Минусовая температура ночью зафиксирована сразу в нескольких районах Московского региона. Самым холодным местом стали Черусти на востоке Подмосковья, где воздух остыл до минус 0,9 градуса, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Похолодание затронуло и другие территории. В поселке Михайловское в Новой Москве температура опускалась до минус 0,5 градуса. В районе Новоиерусалимской метеостанции зафиксировали 0,2 градуса мороза.

Накануне специалисты Гидрометцентра предупреждали жителей Москвы и области о вероятных ночных и утренних заморозках. Ожидалось понижение температуры до минус 2 градусов. Аналогичное предупреждение распространялось и на ряд соседних регионов.

Из-за ожидаемого похолодания в столичном регионе также вводили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действовало до 07:00 по московскому времени.