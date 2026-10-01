Палату для экстренного гемодиализа открыли в Дубненской больнице

В Дубненской больнице начала работать палата заместительной почечной терапии в отделении анестезиологии и реанимации. Новое оборудование позволяет проводить острый гемодиализ пациентам в реанимации без транспортировки в другое подразделение.

Для палаты установили два аппарата для гемодиализа — стационарный и мобильный, а также специальную систему водоподготовки. Мобильный аппарат можно использовать у любой койки, в том числе одновременно с другой жизненно важной аппаратурой, например аппаратом искусственной вентиляции легких. Стационарный предназначен для пациентов, состояние которых позволяет проводить процедуру в специально оборудованном месте.

Потребность в такой помощи возникает часто: до 10 процентов пациентов отделения реанимации нуждаются в гемодиализе. Раньше для проведения процедуры их приходилось транспортировать, что для тяжелых пациентов связано с дополнительными рисками.

«Проводя процедуру непосредственно в нашем отделении, мы избегаем осложнений, которые могут быть связаны с транспортировкой тяжелого пациента — особенно если он находится на искусственной вентиляции легких или у него нестабильное артериальное давление», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Дубненской больницы Дмитрий Колесников.

Новое оборудование уже используется в работе и позволяет врачам быстрее начинать необходимую терапию. Система также дополняет работу отделения гемодиализа: его специалисты при необходимости подключаются к лечению пациентов с острыми повреждениями почек, в том числе в экстренных случаях.

«Очень хорошо, что появилась возможность проводить процедуры диализа непосредственно у постели пациента. Теперь в реанимации могут оперативно и на месте оказывать высокотехнологичную помощь при острых состояниях, не тратя время на транспортировку», — отметил заведующий отделением гемодиализа, врач-нефролог Константин Волков.

Помощь с использованием аппаратов оказывается пациентам в стационаре по медицинским показаниям. Плановый прием врача-нефролога и процедуры в отделении гемодиализа проходят по предварительной записи.