Благотворительный фестиваль прошел в поселке Селятино Наро-Фоминского округа

В парке «Мечта» в Селятине Наро-Фоминского округа 29 сентября прошел благотворительный фестиваль «Подари мечту». Участники смогли проявить творческие способности и присоединиться к добрым делам.

День начался с возложения цветов у Мемориала павшим воинам и минуты молчания. На ярмарке-выставке «Радуга талантов» от инклюзивной мастерской представили творческие работы. Выставки «Ярче слов» и «Нарисуй мечту» показали, как по-разному люди видят и изображают свои мечты. Прошли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и рисованию комиксов.

Для детей организовали аквагрим, игровую программу, ростовые куклы и фотозоны. На мастер-классах можно было освоить оказание первой медицинской помощи, плетение маскировочных сетей и изготовление сухого душа.

Отдельной частью фестиваля стали акция «Письмо Герою» и сбор гуманитарной помощи. Музыкальное сопровождение обеспечили духовой оркестр от детской школы искусств «Элегия» и творческие коллективы Дома культуры «Мечта» и приглашенные артисты.