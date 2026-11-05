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    Искусственные неровности отремонтировали еще на 13 дорогах Подмосковья

    Фото: Собкоры РИАМО

    В Подмосковье привели в порядок искусственные дорожные неровности на 13 дорогах региональной сети. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Работы провели по результатам проверки. В городской черте «лежачие полицейские» отремонтировали в Истре на Юбилейном проезде, в Королеве на улице Коммунальной, в Егорьевске на улице Антипова.

    Также неровности восстановили в Шаховской (деревня Пленицино), Наро-Фоминске (деревня Шустиково), Одинцово (деревня Полушкино), Дмитрове (поселок совхоза Буденновец на улице Центральной и деревня Телешово), Клину (деревня Напругово), Сергиевом Посаде (поселок Мостовик), Красногорске (село Дмитровское), Орехово-Зуево (деревня Иванцево) и Серебряных Прудах (поселок Дмитриевский).

    Обследование дорожной сети проводят еженедельно, качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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