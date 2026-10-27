Педагог из Луховиц стал призером конкурса «Учитель года России»

Андрей Феофанов из Луховиц с блеском прошел все испытания и стал призером конкурса «Учитель года России». Его нестандартные подходы в преподавании математики по достоинству оценило жюри.

Андрей Феофанов — настоящая звезда гимназии № 10 в Луховицах. Он — учитель математики, информатики, а недавно стал призером конкурса «Учитель года России — 2026». Заключительный этап профессионального испытания проходил в два тура. В первом участвовали 89 лучших учителей от каждого региона. Для прохождения конкурсных испытаний они приехали в Белгород. По итогам заданий «Педагогическое интервью» и «Урок» определились 20 лауреатов. В их число вошел и Андрей Феофанов. Во втором туре конкурсанты прошли испытания «Блиц-турнир» и «Профессиональная мастерская». Андрей Феофанов рассказал, как на его уроках сухие цифры превращаются в увлекательные квесты для школьников.

«Я рассказывал о различных инструментах, которые помогают создавать эмоции. Я искренне убежден, что иногда важно не то, что мы говорим, а как мы это делаем. Поэтому уроки должны быть эмоциональными, интересными, должны вовлекать учеников в процесс. И вот как раз инструменты, которые я предлагал, это то, что позволяет привлекать внимание ребят», — поделлся педагог.