Более 500 тысяч детей в Подмосковье сделали прививку от гриппа

В Подмосковье продолжается прививочная кампания против гриппа. Детей вакцинируют бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления, а также в школах и детских садах.

С начала кампании прививки сделали более 500 тысяч детей. Как сообщил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, вакцинация помогает снизить риск тяжелого течения заболевания и развития опасных осложнений.

Перед процедурой ребенка осматривает медицинский работник, чтобы проверить, нет ли противопоказаний. Если прививку планируют сделать в образовательном учреждении, необходимо письменное согласие родителей или законных представителей.

Записаться на прием в поликлинику можно несколькими способами: через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».