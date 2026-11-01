Богослужение к 130-летию освящения Спасского храма провели в Серпухове

В Серпухове 1 ноября прошло торжественное богослужение в честь 130-летия со дня освящения Спасского храма. Его возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Глава округа Алексей Шимко поприветствовал владыку на серпуховской земле и поблагодарил за совместную молитву.

Для Серпухова храм стал символом возрождения. С конца 90-х годов он постепенно возвращался к верующим: в 2001-м здесь прошло первое после передачи общине богослужение. С 2003 года настоятелем храма является протоиерей Павел Колосов. Под руководством его супруги, матушки Светланы, здесь уже 25 лет работает воскресная школа «Спасский цветник», которая стала важной частью жизни прихода.

«Поздравляю настоятеля, духовенство и всех прихожан с этим праздником. Здоровья, мира в душе и благополучия в семьях. Пусть в храме всегда будет светло и уютно, а жизнь прихода — крепкой и процветающей», — отметил Алексей Шимко.