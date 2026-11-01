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    В Павлово-Посадском округе потушили лесной пожар у села Казанское

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Павлово-Посадском городском округе Московской области ликвидировали лесной пожар, который заметили местные жители в 1 км от села Казанское. Об этом сообщила Региональная диспетчерская служба Мособлкомлеса.

    Очаг возгорания обнаружили 31 октября, жители сообщили о нем по телефону 112, информация была передана в диспетчерскую службу. Пожар тушили четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники.

    По данным службы, причина пожара — нарушение гражданами правил пожарной безопасности. Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы, чтобы наказать виновных.

    За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей, а также лишение свободы на срок до 10 лет.

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