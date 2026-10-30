360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Серию пожарных учений провели в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

    С 26 по 29 октября в округе провели несколько плановых пожарно-тактических занятий на социально значимых объектах и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. В мероприятиях приняли участие сотрудники 274-й и 311-й пожарно-спасательных частей.

    К учениям также присоединились сотрудники отдельного поста 311-й части Главного контрольного управления Московской области «Мособлпожспас».

    Спасатели отработали навыки ликвидации возгораний и проверили готовность учреждений к нештатным ситуациям в период начала отопительного сезона. Занятия прошли в средних общеобразовательных школах деревень Крюково и Васькино, детском саду поселка Новый Быт, а также в помещении котельной со слесарной мастерской на улице Спортивная в поселке Талалихино.

    Специалисты отработали алгоритмы действий при возникновении возгораний, организовали работу звеньев газодымозащитной службы и провели оперативную эвакуацию детей и персонала. Пожарные развернули рукавные линии, подали огнетушащие вещества и обеспечили безопасность объектов.

    Также сотрудники экстренных служб отработали порядок действий дежурных расчетов при объявлении сигнала «Авиационная опасность».

    Читайте также

    Свыше 180 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

    Участок на торгах в Можайском округе

    Конференция к 85-летию битвы за Москву прошла в Серпухове

    Профориентационная встреча прошла для школьников в Лотошине

    В подмосковном парке «Патриот» 31 октября пройдет чемпионат по стрельбе

    Архиепископ Одинцовский и Красногорский посетил Верею

    Фермерские хозяйства Подмосковья получили более 3 тысяч гектаров земли с января

    Андрей Воробьев: количество экспортеров в Подмосковье достигло 6 тысяч

    Мособлдума рассмотрит проект трехлетнего бюджета Подмосковья

    Административно-деловой центр «Новатор»

    Выставку художника Виктора Комиссарова откроют в Серпухове 21 октября

    В Подмосковье с начала года закрыли 119 нелегальных шиномонтажей

    Программу поддержки жен бойцов СВО запустили в Красногорске

    Подмосковные спасатели напомнили о правилах использования газовых баллонов