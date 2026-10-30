Серию пожарных учений провели в Чехове

С 26 по 29 октября в округе провели несколько плановых пожарно-тактических занятий на социально значимых объектах и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. В мероприятиях приняли участие сотрудники 274-й и 311-й пожарно-спасательных частей.

К учениям также присоединились сотрудники отдельного поста 311-й части Главного контрольного управления Московской области «Мособлпожспас».

Спасатели отработали навыки ликвидации возгораний и проверили готовность учреждений к нештатным ситуациям в период начала отопительного сезона. Занятия прошли в средних общеобразовательных школах деревень Крюково и Васькино, детском саду поселка Новый Быт, а также в помещении котельной со слесарной мастерской на улице Спортивная в поселке Талалихино.

Специалисты отработали алгоритмы действий при возникновении возгораний, организовали работу звеньев газодымозащитной службы и провели оперативную эвакуацию детей и персонала. Пожарные развернули рукавные линии, подали огнетушащие вещества и обеспечили безопасность объектов.

Также сотрудники экстренных служб отработали порядок действий дежурных расчетов при объявлении сигнала «Авиационная опасность».