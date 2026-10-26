Более 6 тысяч студентов Подмосковья приняли участие в Дне рекламы

Более 6 тыс. студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню работника рекламы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию вместе с педагогами организовали для учащихся учреждений среднего профессионального образования мероприятия, которые помогли познакомиться с рекламной индустрией и попробовать себя в этой сфере.

В рамках консультации «Портфолио-сессия» студенты представили созданные во время обучения работы и получили обратную связь от экспертов — специалистов и руководителей рекламных организаций. Приглашенные гости помогли определить точки роста, дали рекомендации по оформлению портфолио и поделились советами для подготовки к собеседованию.

Участники проекта «Продвигаем родное» рассказали о своих регионах языком рекламы: разработали материалы о туристических маршрутах, местных достопримечательностях и культурных событиях, а затем опубликовали работы в соцсетях.

На профориентационной встрече «Реклама в деталях» студенты и школьники 7–9-х классов разобрали рекламные приемы, которые встречаются в повседневной жизни, и обсудили, почему они вызывают отклик у аудитории. Школьники также побывали на экскурсиях по образовательным организациям и узнали об особенностях обучения.