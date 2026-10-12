В Подмосковье отремонтировали 225 км региональных дорог

В Московской области завершили ремонт покрытия на 52 участках региональных дорог опорной сети общей протяженностью более 225 километров. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели специалисты Мосавтодора в 30 городских и муниципальных округах. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, это дороги, которые обеспечивают основной объем пассажирских и грузовых перевозок в регионе.

«В этом дорожном сезоне специалисты Мосавтодора обновили более 225 км покрытия на 52 участках опорной сети. Это дороги, которые обеспечивают основной объем пассажирских и грузовых перевозок в регионе. Благодаря проведенным работам комфортнее стали поездки для более 3 млн жителей и гостей Подмосковья», — рассказал Сибатулин.

Покрытие обновили на участках Володарского, Волоколамского, Егорьевского, Лыткаринского, Можайского, Носовихинского, Пятницкого, Озерского, Осташковского, Старого Симферопольского и Фряновского шоссе.

Среди самых протяженных отремонтированных участков — 16,9 километра дороги «Лотошино — Суворово — Клин» в Волоколамском округе, 15,7 километра дороги «Поминово — Коробята — Запутное» в округе Егорьевск, 12,4 километра дороги «Дмитров — Талдом» — Богородское — Константиново» в Талдомском округе и 12,2 километра дороги «Панино — Малино» в Раменском округе.

В региональную опорную сеть входят более 220 дорог, которые играют важную роль в обеспечении транспортной связанности населенных пунктов и округов Московской области. В 2025 году специалисты Мосавтодора отремонтировали порядка 300 километров покрытия на 60 участках региональных дорог опорной сети.