Свыше 120 детей получили помощь в центре коррекции зрения в Дубне

В Дубне начал работу первый городской офтальмологический коррекционный центр для детей, созданный при поддержке администрации и резидента особой экономической зоны — компании «ПСК Фарма». Как сообщили в медицинском учреждении, с момента открытия в июне специалисты помогли более чем 120 маленьким пациентам.

Помещение отремонтировали и оснастили восемью современными аппаратами. Здесь проводят терапию близорукости, амблиопии, косоглазия и нарушений аккомодации.

Для восстановления бинокулярного зрения врачи используют синоптофор, «Амблиокор», магнитотерапию, лазерные системы и специализированные компьютерные программы.

«Очень приятно слышать отзывы родителей — они рады, что теперь такая возможность есть в Дубне. Мы выбрали индивидуальный формат занятий: для ребенка это комфортнее, а лечение позволяет значительно повысить эффективность реабилитации», — подчеркнула заведующая детской поликлиникой Дубненской больницы Алена Леонова.

На курс реабилитации принимают детей от трех-четырех лет. Индивидуальное занятие длится 20–25 минут, стандартный курс занимает от 10 до 14 дней. Для записи на лечение необходимо получить направление у офтальмолога.