Полицейские провели лекцию о безопасности детей для родителей в Одинцове

Сотрудники УМВД России по Одинцовскому округу приняли участие в окружном родительском собрании в одной из школ Одинцова. Темой встречи стала безопасность детей в современном мире.

Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала о безопасности общения детей в интернете, где чаще всего действуют мошенники. Родителям объяснили, как распознать попытки вербовки подростков в деструктивные организации и на какие признаки вовлечения стоит обращать внимание.

Госавтоинспектор напомнил правила дорожного движения: как правильно переходить проезжую часть по регулируемому и нерегулируемому переходу, в том числе на двухколесном транспорте и средствах индивидуальной мобильности. Отдельно затронули тему питбайков — родителям разъяснили, что на них запрещено выезжать на дороги общего пользования и тротуары.

Полицейские также привели статистику преступлений, совершенных несовершеннолетними, и дорожно-транспортных происшествий с участием детей, управлявших внедорожными мини-мотоциклами и средствами индивидуальной мобильности.