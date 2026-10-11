Очередную партию гумпомощи для жителей Херсонской области отправили из Мытищ

Ко Дню учителя в Сивашскую школу № 1 Новотроицкого района Херсонской области доставили ценный гуманитарный груз. Подарки для педагогов и учащихся привезли депутат Совета депутатов городского округа Мытищи Григорий Шаповалов и директор управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Александр Шевлягин.

В сборе помощи участвовали представители Мытищинского казачьего общества и конного клуба «Бородино». В состав груза вошли музыкальное и звуковое оборудование — колонки, радиопульты, системы управления, а также канцелярские принадлежности: бумага и картриджи для принтеров. Как пояснил Григорий Шаповалов, расходные материалы подобраны специально под компьютеры и принтеры, которые для школы в прошлом году приобрела Мытищинская прокуратура.

«Всегда рады приезжать в гости. Здесь принимают по-доброму и с душой. Будем и дальше оставаться на связи, по возможности оказывать необходимую помощь», — подчеркнул Григорий Анатольевич.

Поддержка Сивашской школы со стороны Мытищ ведется с 2022 года. Ранее для медицинского кабинета образовательного учреждения было закуплено оборудование, в том числе диагностические приборы, измерительные устройства, дезинфицирующие средства и лекарства.