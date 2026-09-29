Сегодня 12:01 Фотовыставку о собаках-поводырях «Лохматый пассажир» откроют в аэропорту Внуково Фото: фонд «Искусство, наука и спорт» Подмосковье

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Фотографии собак-поводырей, подготовленных в Подмосковье, представят на выставке «Лохматый пассажир» в аэропорту Внуково. Экспозиция будет работать с 1 по 31 октября и расскажет о подготовке четвероногих помощников и жизни незрячих путешественников, сообщили в фонде «Искусство, наука и спорт».

Экспозицию организовали аэропорт Внуково и фонд в рамках программы «Особый взгляд» при участии учебно-кинологического центра «Собаки-помощники» из Балашихи. Открытие приурочат к Международному дню белой трости, который отмечается 15 октября. На выставке разместят 10 фотографий, сделанных в терминалах аэропорта. Они показывают взаимодействие собак и их владельцев во время путешествий. Посетителям также расскажут, как отбирают и обучают животных, сколько длится их подготовка и какую роль играет специальная шлейка, переводящая собаку в рабочий режим.

Фото: фонд «Искусство, наука и спорт» 1/4 Фото: фонд «Искусство, наука и спорт» 2/4 Фото: фонд «Искусство, наука и спорт» 3/4 Фото: фонд «Искусство, наука и спорт» 4/4

Центр в Балашихе входит в число двух профильных организаций России, которые готовят собак-поводырей для незрячих людей по всей стране. В Москве и Подмосковье сейчас работают около 110 таких собак, а всего в России их насчитывается более тысячи.

Обучение одного животного может занимать до полутора лет, а расходы на его содержание и подготовку превышают полтора миллиона рублей. Отдельный блок экспозиции посвящен правилам путешествий с собакой-поводырем и ее особому правовому статусу. Такие животные имеют право бесплатно сопровождать владельцев в общественном транспорте, самолетах, гостиницах и других общественных местах. Для незрячих и слабовидящих гостей предусмотрено тифлоописание: получить его можно с помощью NFC-метки. Вход на выставку свободный.