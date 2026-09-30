Ночная диспансеризация прошла в Лобне

Уникальная акция, позволяющая пройти профилактический осмотр в вечернее время, набирает популярность. Если на старте проекта предложением воспользовались три десятка человек, то теперь в пятничный вечер, когда рабочая неделя закончилась, а впереди выходные, к докторам приходит более сотни.

Многим жителям сложно выделить время днем, поэтому ночная диспансеризация оказалась максимально востребованной, особенно среди тех, кто обычно откладывает визит к врачу.

«Для работающих мам с маленькими детьми — это самый идеальный вариант, потому что днем у нас дети, кружки, садики, работа и все такое, а ночь мамы могут посвятить своему здоровью», — поделилась жительница Лобни Эльвира Соболь.

Тем, кто работает допоздна, идея также пришлась по душе. Для них это отличный шанс получить консультацию специалистов в удобное время, когда в поликлинике тихо и спокойно, и можно в комфортной обстановке задать волнующие вопросы и внимательно выслушать рекомендации врача.

В ночную диспансеризацию входят консультация терапевта, гинеколога, уролога, электрокардиограмма, флюорография, маммография, клинический и биохимический анализы крови и новинка этого года — липидный профиль, комплексное исследование, которое позволяет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.