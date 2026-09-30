Ночная диспансеризация прошла в Лобне
Уникальная акция, позволяющая пройти профилактический осмотр в вечернее время, набирает популярность. Если на старте проекта предложением воспользовались три десятка человек, то теперь в пятничный вечер, когда рабочая неделя закончилась, а впереди выходные, к докторам приходит более сотни.
Многим жителям сложно выделить время днем, поэтому ночная диспансеризация оказалась максимально востребованной, особенно среди тех, кто обычно откладывает визит к врачу.
«Для работающих мам с маленькими детьми — это самый идеальный вариант, потому что днем у нас дети, кружки, садики, работа и все такое, а ночь мамы могут посвятить своему здоровью», — поделилась жительница Лобни Эльвира Соболь.
Тем, кто работает допоздна, идея также пришлась по душе. Для них это отличный шанс получить консультацию специалистов в удобное время, когда в поликлинике тихо и спокойно, и можно в комфортной обстановке задать волнующие вопросы и внимательно выслушать рекомендации врача.
В ночную диспансеризацию входят консультация терапевта, гинеколога, уролога, электрокардиограмма, флюорография, маммография, клинический и биохимический анализы крови и новинка этого года — липидный профиль, комплексное исследование, которое позволяет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Мы — первая больница в Московской области, которая сделала такой эксперимент, и мы, действительно, никак не ожидали, что жителям это так понравится. Мы открыли такую красивую новую центральную поликлинику и не познакомить жителей с этой красотой было невозможно. Поэтому был придуман тот самый проект. Самое важное, что ночная диспансеризация — именно для тех, кто бережет свое здоровье и кому некогда им заниматься. Поэтому вечером поликлиника открывает свои двери заново», — рассказала главный врач Лобненской больницы Виктория Тен.
Во время вечернего осмотра можно также проконсультироваться с дерматологом, бесплатно получить справку для бассейна, поставить вакцину от гриппа и пневмококковой инфекции. Результаты диспансеризации доступны на портале Госуслуг и в приложении «Добродел-здоровье», где также можно получить расшифровку анализов с помощью искусственного интеллекта.