Подмосковный депутат Сергей Пахомов возглавил комитет ГД по строительству и ЖКХ

Избранный от Сергиево-Посадского округа Сергей Пахомов был председателем этого комитета и в предыдущем созыве. Под его руководством за пять лет число административных процедур в строительстве сократилось в разы, а застройщиков обязали вместе с жильем возводить детские сады, школы и поликлиники. Комментируя назначение, депутат подчеркнул, что продолжит работу по наведению порядка в строительной и коммунальной сфере.

«За предыдущие пять лет мы сократили количество административных процедур в строительстве с 96 до 32, необходимых документов — с 1168 до 567, инвестиционно-строительный цикл — с 2181 до 1300 дней», — рассказал парламентарий.

Комитетом по строительству и ЖКХ было рассмотрено и поддержано свыше 350 законопроектов — как в статусе ответственного комитета, так и в качестве соисполнителя. В их числе — нормы по регулированию ИЖС.

«Мы распространили механизм эскроу на строительство частных домов, создали условия для применения типовых проектов и российских домокомплектов, упростили подключение к сетям. Теперь необходимо развивать эти механизмы дальше и создавать дополнительные инструменты для ИЖС», — заявил Пахомов.